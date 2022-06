Elisabetta Canalis a Santa Margherita per un nuovo spot de “La mia Liguria”

Advertising

hisendegausser : Elisabetta Canalis con il king dei sideboobs - ilsecoloxix : #6Giugno #Elisabetta Canalis a #SantaMargherita per un nuovo spot de “La mia Liguria” - praisedthelord : @RegLiguria possiamo sostituire Elisabetta Canalis (senza offesa) dallo spot #lamialiguria e metterci la carissima… - radioaldebaran : Elisabetta Canalis gira uno spot nel Tigullio - #Cronaca #Portofino #PrimaPagina #SMargheritaLigure - - TelenordLiguria : #Portofino, Elisabetta #Canalis in piazzetta. Primi ciak sul nuovo #spot per la #Liguria. ?? -

'Che bombe'senza reggiseno: schiena nuda e posteriore devastante. Tutti gli occhi su di lei. Il tempo passa per tutti, tranne per lei stiamo parlando di, la splendida ex ...La mia Liguria,a Santa Margherita per un nuovo spot Genova " "Heading to Liguria, shooting day" (direzione Liguria, giorno di riprese).ha annunciato così, con una storia su ...Gli ultimi scatti condivisi su Instagram con i 3,2 milioni di follower mettono in risalto tutta la bellezza della showgirl ...Nella sua pagina Instagram Elisabetta Canalis ha documentato la sua giornata di riprese per lo spot "La mia Liguria" tra Santa Margherita Ligure e Portofino ...