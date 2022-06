“Ecco, su Barù avevo ragione io”. Alex Belli, la rivincita coinvolge anche Jessica Selassié (Di lunedì 6 giugno 2022) Alex Belli e la rivincita su Barù. Cosa è successo nelle ultime ore? Ebbene a quanto pare è uscita la notizia che il nipote di Costantino della Gherardesca ha una nuova fidanzata. La sua nuova fiamma ha un nome e un volto: si chiama Valeria Ninni, ha 38 anni e fa l’infermiera ma è pure sociologa e influencer. Dunque una doccia fredda per i Jerù che ancora sognavano la grande storia con Jessica Selassié. Una storia che, a ben guardare, non è mai decollata per davvero. E non poteva mancare a questo punto la stoccata di Alex Belli. Tra i due sembrava poter nascere un bel rapporto ma la situazione è ben presto cambiata. E già al GF Vip Alex aveva usato parole durissime nei confronti del nobile toscano. Il man ha accusato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)e lasu. Cosa è successo nelle ultime ore? Ebbene a quanto pare è uscita la notizia che il nipote di Costantino della Gherardesca ha una nuova fidanzata. La sua nuova fiamma ha un nome e un volto: si chiama Valeria Ninni, ha 38 anni e fa l’infermiera ma è pure sociologa e influencer. Dunque una doccia fredda per i Jerù che ancora sognavano la grande storia con. Una storia che, a ben guardare, non è mai decollata per davvero. E non poteva mancare a questo punto la stoccata di. Tra i due sembrava poter nascere un bel rapporto ma la situazione è ben presto cambiata. E già al GF Vipaveva usato parole durissime nei confronti del nobile toscano. Il man ha accusato ...

