È morto Gianni Clerici | voce delle imprese del tennis italiano | ecco perché ricorderemo il grande giornalista sportivo

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il mondo del giornalismo e quello dello sport oggi si uniscono in lutto per la scomparsa dell’iconico. Si è spento a 91 anni un’icona del mondo dele del giornalismo. Narratore eccellente, scrittore prolifico ecompetente,è stato per oltre 30 anni ladei tornei diinternazionali. Nella memoria collettiva sono sicuramente rimaste le telecronache in coppia con Rino Tommasi, le più apprezzate dagli appassionati nostrani di. A dare la tragica notizia della morte del, da tempo residente a Bellagio, è stato l’ex direttore ...

Advertising

gippu1 : È morto un gigante, uno scrittore, un genio, un provocatore, un accompagnatore di pomeriggi europei, notti american… - repubblica : Morto Gianni Clerici, scrittore, ex tennista e firma di Repubblica. Aveva 91 anni - ilpost : È morto a 91 anni Gianni Clerici, giornalista e grande esperto di tennis - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Morto #gianniclerici, uno dei più grandi narratori del #tennis. Era nato a #Como 91 anni fa - bastaCasta : Top story: Gianni Clerici, morto il grande scrittore, giornalista e storica firma di Repubblica sul tennis - la Rep… -

Indimenticabile la coppia formata con Rino Tommasi. Prima Telecapodistria, poi Tele +Redazione Sorrisi Una triste notizia per gli amanti del tennis e dello sport in tv: èall'età di 91 anniClerici , grande telecronista che, in coppia con Rino Tommasi, ha raccontato per anni i match entrati nella storia. Sempre ricco di ironia e competenza, riusciva a ...L'ex tennista, celebre anche per le telecronache in coppia con Rino Tommasi, si è spento a 91 anni. Il suo libro "500 anni di tennis" è stato tradotto in Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone e S ...ITALIA - È morto all'età di 91 anni Gianni Clerici, tennista, giornalista, telecronista e scrittore. Il suo stato di salute era peggiorato dopo essere ...