E’ morto Gianni Clerici | leggenda del giornalismo del tennis

Advertising

gippu1 : È morto un gigante, uno scrittore, un genio, un provocatore, un accompagnatore di pomeriggi europei, notti american… - repubblica : Morto Gianni Clerici, scrittore, ex tennista e firma di Repubblica. Aveva 91 anni - SkySport : ULTIM'ORA È MORTO GIANNI CLERICI Il giornalista aveva 91 anni #SkySport #Clerici - gigio_muffin : RT @gippu1: È morto un gigante, uno scrittore, un genio, un provocatore, un accompagnatore di pomeriggi europei, notti americane, albe aust… - Stefano_Banfi : RT @gippu1: È morto un gigante, uno scrittore, un genio, un provocatore, un accompagnatore di pomeriggi europei, notti americane, albe aust… -

a 91 anniClerici , storico giornalista sportivo e scrittore, uno dei maggiori esperti di tennis del nostro Paese. In coppia con Rino Tommasi , Clerici era una leggenda delle telecronache ...Il giornalista e scrittoreClerici (Foto Cusa) Roma, 6 giugno 2022 - All'età di 91 anni èClerici. Voce storica del tennis insieme a Rino Tommasi, scrittore e giornalista per Repubblica, Clerici è stato stato un giocatore di tennis, sport del quale ha scritto per tutta la vita.È morto Gianni Clerici, ex tennista, giornalista e scrittore italiano. Considerato fra i maggiori esperti di tennis del mondo, e firma storica di “Repubblica”, aveva 91 anni. L’annuncio della morte è ...E’ morto a 91 anni Gianni Clerici, giornalista e scrittore, firma storica di «Repubblica» , che ne ha dato la notizia. E’ stato un giocatore di tennis e ...