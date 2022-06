E' morto Gianni Clerici | giornalista e voce del tennis in tv

Advertising

gippu1 : È morto un gigante, uno scrittore, un genio, un provocatore, un accompagnatore di pomeriggi europei, notti american… - repubblica : Morto Gianni Clerici, scrittore, ex tennista e firma di Repubblica. Aveva 91 anni - SkySport : ULTIM'ORA È MORTO GIANNI CLERICI Il giornalista aveva 91 anni #SkySport #Clerici - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Morto Gianni Clerici, storico giornalista ed ex tennista: aveva 91 anni - Mterryf1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA È MORTO GIANNI CLERICI Il giornalista aveva 91 anni #SkySport #Clerici -

Lutto nel mondo del giornalismo: èClerici , ex tennista, giornalista e scrittore italiano. Firma storica di Repubblica, era considerato uno dei maggiori esperti di tennis del mondo. Aveva 91 anni. A darne notizia per ...E'a 91 anni a Bellagio (Como)Clerici, giornalista e scrittore. Lo riporta Sky Sport . Ex giocatore di tennis, per tutta la vita ha scritto di questo sport. Era considerato uno dei più ...Gianni Clerici era un grande scrittore prestato allo sport. Era nato a Como nel luglio del 1930 e sul lago, a Bellagio, è morto. Prima di essere giornalista e scrittore è stato tennista, capace di ...Italo Calvino lo aveva definito "uno scrittore imprestato allo sport": è morto all'età di 91 anni, a Bellagio, Gianni Clerici, storica firma del tennis, da tempo collaboratore di 'Repubblica' che ne a ...