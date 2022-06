È morto Alec John Such, il bassista fondatore dei Bon Jovi: “Siamo affranti” (Di lunedì 6 giugno 2022) Il 5 giugno 2022 è stata resa nota la notizia della sua scomparsa tramite i canali social della stessa band. Il musicista ha contribuito alla realizzazione di brani immortali come Livin' on a Prayer. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 6 giugno 2022) Il 5 giugno 2022 è stata resa nota la notizia della sua scomparsa tramite i canali social della stessa band. Il musicista ha contribuito alla realizzazione di brani immortali come Livin' on a Prayer. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

fanpage : Jon Bon Jovi annuncia la morte di Alec John Such, storico bassista e membro fondatore del gruppo - Corriere : ?? È morto Alec John Such, primo bassista e fondatore dei Bon Jovi - repubblica : E' morto Alec John Such, storico bassista Bon Jovi - infoitcultura : Morto Alec John Such, storico bassista dei Bon Jovi: aveva 70 anni. La band: «Siamo affranti» - infoitcultura : È morto Alec John Such, bassista e fondatore dei Bon Jovi -