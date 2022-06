(Di lunedì 6 giugno 2022) Èoggi a Roma a 89De, ladi. Lo si apprende da ambienti vicini alla famiglia.Destamani nella sua casa romana, assistita dallaElena. I funerali si terranno a Napoli, ma la data non è stata ancora resa nota.Deera nata nella Capitale il 10 maggio del 1933,die Diana Rogliani. Le fu dato il nome di battesimo in ricordo diCastagnola cui l’attore napoletano era stato legato e che si suicidò per amore di. Ha partecipato alle riprese di alcuni film come San Giovdecollato e Orient express. È ...

Advertising

fanpage : Addio a Liliana de Curtis, figlia di Totò. L’attrice e scrittrice si è spenta nella sua abitazione a Roma - Agenzia_Ansa : È morta Liliana De Curtis, la figlia di Totò. Aveva 89 anni #ANSA - rtl1025 : ?? E' morta oggi a Roma a 89 anni Liliana #DeCurtis, la figlia di #Totò. Lo si apprende da ambienti vicini alla famiglia - Alfonso0070 : RT @repubblica: Morta Liliana, la figlia Totò: ancora da realizzare il sogno del loro museo a Napoli [di Marino Niola] - andreastoolbox : #Morta Liliana, la figlia Totò: ancora da realizzare il sogno del loro museo a Napoli -

Agenzia ANSA

Una immagine in bianco e nero è il ricordo che i familiari dide Curtis, figlia di Totò , hanno voluto regalare a chi questa mattina a Napoli ha resto omaggio alla donna,a 89 anni dopo ...Napoli . Applausi e commozione a Borgo Vergini, nel cuore di Rione Sanità a Napoli, per i funerali diDe Curtis la figlia di Totò ,ad 89 anni. Riposerà accanto al padre, che ha speso la sua vita per promuovere, tutelare e custodire la memoria artistica, di uno dei giganti del ... È morta Liliana De Curtis, la figlia di Totò. Aveva 89 anni Il suo sogno era tornare alla Sanità, il Rione dove era nato suo padre Totò: era questo il luogo del cuore per Liliana de Curtis morta a 89 anni dopo una vita impegnata a ...L'amico attore Enzo Decaro, che con Liliana ha collaborato, sottolinea 'l'importanza dello studio di Antonio de Curtis come poeta e filosofo aspetto a cui la figlia teneva molto' La prima a Roma, una ...