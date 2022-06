Dzemaili: 'Gnonto? Resti allo Zurigo. Ecco il suo ruolo perfetto, mi chiesi come mai non giocasse in Italia' (Di lunedì 6 giugno 2022) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport Blerim Dzemaili, ex centrocampista del Bologna ed ex-compagno di squadra di Wilfried Gnonto allo Zurigo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport Blerim, ex centrocampista del Bologna ed ex-compagno di squadra di Wilfried...

