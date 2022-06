Drusilla Foer | eleganza | ironia e garbo per il suo Almanacco del giorno dopo

(Di lunedì 6 giugno 2022) E’ ancora presto per un giudizio definitivo ma le premesse, sono sicuramente ottime. Bisognerà vedere il pubblico che L’delintercetterà, bisognerà capire se il target di Rai 2 può trovare interessante un format di questo tipo. Ma ascolti a parte, si può senza ombra di dubbio considerare L’deldi, un programma garbato ed elegante ma anche molto ironico. Qualche nozione, di quelle che fanno sempre bene a tutti, dal telespettatore più grande a quello più piccolo; qualche sana risata; le riflessioni e poi anche delle chicche che non ti aspetti, come Roberto Bolle o Amadeus ospiti speciali diper il suo programma di Rai 2. C’è chi avrebbe voluto un intero programma in ...

Chi è davvero Drusilla Foer? Dietro le sue vesti c'è Gianluca Gori Volto sempre più amato della TV italiana, Drusilla Foer ha inizialmente scatenato una grande curiosità. In molti si sono chiesti se l'attrice e conduttrice fosse davvero una donna o se in realtà fosse ... Drusilla Foer riporta in TV, da oggi su Rai2, ogni giorno alle 19:50, l'Almanacco del giorno dopo. In mezz'ora di trasmissione la conduttrice rivisiterà lo storico programma della Rai, format di ...