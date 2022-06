Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo su Rai2 nel preserale

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 6 giugno 2022) Debutta oggi, 6 giugno 2022, neldi, il nuovo programmadel, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.50 circa, condotto daFoer, personaggio televisivo più richiesto del momentol’exploit sanremese. La conduttrice sarà affiancata da Topo Gigio, che, in alcuni momenti, darà il suo ineguagliabile punto di vista ingenuo e infantile, su tematiche anche di rilievo. In mezz’ora di trasmissione, la conduttrice rivisiterà lo storico programma della Rai,del, format di grande successo che ha segnato la storia della TV italiana. In questa nuova chiaveaffronterà temi che meritano una riflessione e un ...