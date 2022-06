Dopo la rivoluzione del novesedicesimi con l’iPhone, Apple cambierà anche la realtà aumentata (Di lunedì 6 giugno 2022) Apple è una di quelle aziende che, indubbiamente, ha modificato profondamente le abitudini delle persone. Gli iphone hanno stravolto i comportamenti di chi acquistava un telefono cellulare, mettendo – di fatto – una telecamera, un obiettivo e la rete internet a disposizione di chiunque, 24 ore su 24. Da qui è partita la rivoluzione del novesedicesimi, ovvero del punto di vista con cui osserviamo la realtà. Se prima non c’era altro tipo di immagini se non quelle orizzontali (4:3 o 16:9 che fosse), adesso la prospettiva può dirsi significativamente rovesciata. Instagram, con le stories e i reels in formato verticale, ha sicuramente fatto il resto. Ma l’innovazione era già partita – e ben presente – dalla forma dell’iPhone. Adesso, a quanto pare, Apple si sta candidando a rivoluzionare un ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 6 giugno 2022)è una di quelle aziende che, indubbiamente, ha modificato profondamente le abitudini delle persone. Gli iphone hanno stravolto i comportamenti di chi acquistava un telefono cellulare, mettendo – di fatto – una telecamera, un obiettivo e la rete internet a disposizione di chiunque, 24 ore su 24. Da qui è partita ladel, ovvero del punto di vista con cui osserviamo la. Se prima non c’era altro tipo di immagini se non quelle orizzontali (4:3 o 16:9 che fosse), adesso la prospettiva può dirsi significativamente rovesciata. Instagram, con le stories e i reels in formato verticale, ha sicuramente fatto il resto. Ma l’innovazione era già partita – e ben presente – dalla forma del. Adesso, a quanto pare,si sta candidando a rivoluzionare un ...

Advertising

leftiscooler : Iacoboni è ancora dietro a menarla col fatto che dopo la 1GM non si umiliò abbastanza la Germania; Lavia chiede fic… - fuori__luogo : Tour più vinto da Gino Bartali, quello della leggenda della rivoluzione comunista fermata per l'entusiasmo della su… - carmedandrea : RT @lastoriadioggi: Sull’onda della disgregazione del blocco comunista dopo la caduta del muro di Berlino, in Cecoslovacchia il 17 novembre… - AriannaAmbrosi0 : RT @lastoriadioggi: Sull’onda della disgregazione del blocco comunista dopo la caduta del muro di Berlino, in Cecoslovacchia il 17 novembre… - simonefloris7 : @NicolaMelloni Se si guarda alla storia recente russa, il Paese è stato scosso 'positivamente' solo dopo le sconfit… -