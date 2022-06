Dopo il caldo torrido allerta meteo per i temporali: quando e dove colpiranno nelle Marche. Rischio grandine (Di lunedì 6 giugno 2022) ANCONA - Il calendario parla ancora, ufficialmente, di Primavera, ma quello che si è appeena chiuso, nelle Marche , è stato probabilmente il vero weekeend estivo della stagione, ccon temperature ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 6 giugno 2022) ANCONA - Il calendario parla ancora, ufficialmente, di Primavera, ma quello che si è appeena chiuso,, è stato probabilmente il vero weekeend estivo della stagione, ccon temperature ...

Advertising

skiesorrowave : vorrei andare in centro ma non ho le forse sono stancx ho mal di testa se riesco magari dopo che finisco di lavorar… - MCapuzzolo : RT @valezuppina: Caldo torrido?, i cani patiscono ? VI PRESENTO SVEVA, STERILIZZATA,VACCINATA, CIRCA 5 ANNI, 15KG DI SIMPATIA E BONTÀ. VI R… - Maria_TAELandd : *Fa molto caldo,vorrei che tornasse la primavera*...9 anni dopo,ma mi sento di condividere in pieno!!! - ariele0916 : @noth2loos Ma la critica della critica é un po’ come l’amante dell’amante!Solo a te poteva venire in mente:) Intemp… - 131coenffl : il ciclo dopo due mesi di ritardo con questo caldo mi voglio sparare -