Domenica In, Mara Venier non mantiene la promessa: finisce la puntata, lei scoppia in lacrime (Di lunedì 6 giugno 2022) Anche se all'inizio della puntata aveva promesso di non piangere, per Mara Venier è stato impossibile non commuoversi. Nel finale dell'ultima puntata stagionale di Domenica In, la conduttrice ha iniziato a salutare e ringraziare tutte le persone con cui ha lavorato e il pubblico, ma ha anche ricordato una fedele collaboratrice. Domenica In, Mara Venier in lacrime per Carmela Fiorentino 'Zia Mara' ha voluto in primis ricordare Carmela Fiorentino, storica 'gobbista' del programma, scomparsa l'anno scorso per il Covid. «Sei stata la mia fedele e preziosa suggeritrice per tanti anni, eri l'anima di Domenica In. Un abbraccio e un bacio grande, dovunque tu sia», ha spiegato la conduttrice.

