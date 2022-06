Domenica In chiude al 20% di share: ottimi ascolti anche per l’ultima puntata (Di lunedì 6 giugno 2022) Arrivederci a settembre. Non era scontato il successo di Mara Venier, non era scontato che il pubblico le desse nuovamente fiducia . Non era scontato il fatto che riuscisse a tenere testa ad Amici, il talent di Maria de Filippi che ha regalato a Canale 5 una stagione da record. E numeri più che eccellenti li ha portati a casa anche Mara Venier, con una nuova super edizione di Domenica In. Il programma di Rai 1 ha chiuso ieri regalando ancora ottimi ascolti alla rete, nonostante la puntata sia andata in onda nel primo vero week end di vacanza per gli italiani. Lo zoccolo duro resiste e Domenica IN chiude con il 20% di share per l’ultima puntata in diretta il 5 giugno. puntata tra l’altro più breve visto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 giugno 2022) Arrivederci a settembre. Non era scontato il successo di Mara Venier, non era scontato che il pubblico le desse nuovamente fiducia . Non era scontato il fatto che riuscisse a tenere testa ad Amici, il talent di Maria de Filippi che ha regalato a Canale 5 una stagione da record. E numeri più che eccellenti li ha portati a casaMara Venier, con una nuova super edizione diIn. Il programma di Rai 1 ha chiuso ieri regalando ancoraalla rete, nonostante lasia andata in onda nel primo vero week end di vacanza per gli italiani. Lo zoccolo duro resiste eINcon il 20% diperin diretta il 5 giugno.tra l’altro più breve visto ...

Advertising

chetempochefa : Si chiude una straordinaria stagione di #CTCF, seguita da 2,7 milioni di telespettatori e l’11,3%, oltre un punto i… - Quellochetutti1 : #MaraVenier chiude #DomenicaIn con degli ascolti da Record! Ecco tutti i dati del successo di #ziamara ?? - fabiofabbretti : #DomenicaIn chiude al 19.9% e 21.9%, a seguire ottimo il lungo speciale del Tg1 sul #GiubileoDiPlatino (quasi 2,2 m… - TeleVisionaro : RT @marco_santoro_: Professionalità, eleganza, spensieratezza, anima e cuore premiati... Stagione record per Mara Venier! Domenica In chiud… - marco_santoro_ : Professionalità, eleganza, spensieratezza, anima e cuore premiati... Stagione record per Mara Venier! Domenica In c… -