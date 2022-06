Domani per sempre di Ermal Meta, da libro a fiction: l’annuncio del cantante (Di lunedì 6 giugno 2022) Domani per sempre di Ermal Meta: il primo romanzo pubblicato dal cantante sta ottenendo un grande successo tanto che sarà sviluppata una fiction basata sul libro. Domani per sempre di Ermal Meta, da libro a fiction Il 19 maggio 20221 Ermal Meta ha pubblicato il suo primo romanzo: Domani è per sempre. Il libro racconta la storia di un bambino di 7 anni che abita con suo nonno in un posto lontano dalla guerra. La storia vuol far conoscere il regime dittatoriale che ha subìto l’Albania, paese d’origine di Ermal Meta, dal 1945 al 1990. La vita del piccolo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 giugno 2022)perdi: il primo romanzo pubblicato dalsta ottenendo un grande successo tanto che sarà sviluppata unabasata sulperdi, daIl 19 maggio 20221ha pubblicato il suo primo romanzo:è per. Ilracconta la storia di un bambino di 7 anni che abita con suo nonno in un posto lontano dalla guerra. La storia vuol far conoscere il regime dittatoriale che ha subìto l’Albania, paese d’origine di, dal 1945 al 1990. La vita del piccolo ...

Advertising

borghi_claudio : @BarbaraEirin Attenzione. Certamente questi hanno ragionato che la folla dei mascherati per strada erano in maggior… - SkyTG24 : Domani è per sempre, il romanzo di Ermal Meta, diventerà una fiction - Azzurri : ?? Post gara a #Coverciano. Domani il trasferimento degli #Azzurri ???? a #Cesena per la sfida all’#Ungheria ???? di mar… - CassolaSilvia : RT @LidaSezOlbia: Amici in questi due giorni ci sono stati parecchi ingressi, tanto per cambiare, ma vi raccontiamo tutto domani. Oggi pen… - Paolo18030138 : RT @FIGCfemminile: ???? Grazie ai risultati maturati domenica ????????????????, ???? ????????, ?????????? e ???????????????????? parteciperanno alla Final Four della #Pri… -