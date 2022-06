Diretta Spazio aereo chiuso: lo schiaffo a sorpresa per Sergej Lavrov. Scatta l'allerta per le navi: cosa accade nei porti (Di lunedì 6 giugno 2022) La guerra si fa sempre più cruenta. I russi tentato di sfondare definitivamente a Est per mettere le mani sull'intero Donbass. Intanto Boris Johnson si espone sempre di più in prima linea per difendere il territorio dell'Ucraina dall'invasione russa. Londra ha infatti annunciato di voler inviare all'esercito di Volodomyr Zelensky, lanciarazzi con u raggio di 80 chilometri. Il tutto per tentare di contrastare l'avanzata dei russi. La battaglia più dura però si combatte a Severodonetsk. I russi ne controllavano il 70 per cento. Poi in 48 ore è arrivato il contrattacco ucraino che di fatto ha diviso in due la città adesso divisa tra i russi e l'esercito di Kiev. Ore 7.17 Cieli chiusi: Lavrov cancella la visita a Belgrado Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov è stato costretto ad annullare una sua visita programmata in Serbia dopo che una serie di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) La guerra si fa sempre più cruenta. I russi tentato di sfondare definitivamente a Est per mettere le mani sull'intero Donbass. Intanto Boris Johnson si espone sempre di più in prima linea per difendere il territorio dell'Ucraina dall'invasione russa. Londra ha infatti annunciato di voler inviare all'esercito di Volodomyr Zelensky, lanciarazzi con u raggio di 80 chilometri. Il tutto per tentare di contrastare l'avanzata dei russi. La battaglia più dura però si combatte a Severodonetsk. I russi ne controllavano il 70 per cento. Poi in 48 ore è arrivato il contrattacco ucraino che di fatto ha diviso in due la città adesso divisa tra i russi e l'esercito di Kiev. Ore 7.17 Cieli chiusi:cancella la visita a Belgrado Il ministro degli esteri russo Sergeiè stato costretto ad annullare una sua visita programmata in Serbia dopo che una serie di ...

Advertising

dorayaki1900 : @aidalaverdadera Ti diró .. ho guardato in diretta il djset con amiche non simpatizzanti di Pier e hanno trovato me… - ariannaconsi : RT @Andy49681098: Ya @RosaDiGrazia1 tu fai una diretta o uno spazio ogni mort è pap che ne dici di farne uno stasera? - maccario_marta : RT @Andy49681098: Ya @RosaDiGrazia1 tu fai una diretta o uno spazio ogni mort è pap che ne dici di farne uno stasera? - CarlaMarotta : RT @BergallaSimone: #EsternoNotte ovvero la Via Crucis di #AldoMoro diretta egregiamente da #Bellocchio Ogni 'grande' personaggio trova il… - larosadidery : RT @Andy49681098: Ya @RosaDiGrazia1 tu fai una diretta o uno spazio ogni mort è pap che ne dici di farne uno stasera? -