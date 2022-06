Di Maria e il futuro: «Penso alla Nazionale poi alle vacanze. Rosario? Ci tornerò» (Di lunedì 6 giugno 2022) Angel Di Maria ha rilasciato un’intervista a Tyc Sports per parlare del suo futuro e delle ipotesi che lo vedono coinvolto Angel Di Maria ha rilasciato un’intervista a Tyc Sports per parlare del suo futuro e delle ipotesi che lo vedono coinvolto. Le sue dichiarazioni: futuro – «In questo momento Penso solo alla Nazionale e alle vacanze. Voglio che la mia famiglia stia bene. Devo trovare un posto dove possiamo essere tutti felici. Rosario? Ci tornerò, ma visto che c’è il Mondiale quest’anno voglio restare in Europa un’altra stagione. Psg? Sarei rimasto, l’ultima partita è stata difficile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Angel Diha rilasciato un’intervista a Tyc Sports per parlare del suoe delle ipotesi che lo vedono coinvolto Angel Diha rilasciato un’intervista a Tyc Sports per parlare del suoe delle ipotesi che lo vedono coinvolto. Le sue dichiarazioni:– «In questo momentosolo. Voglio che la mia famiglia stia bene. Devo trovare un posto dove possiamo essere tutti felici.? Ci, ma visto che c’è il Mondiale quest’anno voglio restare in Europa un’altra stagione. Psg? Sarei rimasto, l’ultima partita è stata difficile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

