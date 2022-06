Di Maio | “Russia? Inaccettabili lezioni di libertà all’Italia”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – “E’ inaccettabile che ladiadi. E’ inche quando si protesta contro la guerra si viene arrestati”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, a Napoli per un dibattito sul Pnrr. “Qui siamo in un Paese libero – ha aggiunto Di– dove i media stanno raccontando la guerra, e stanno raccontando che laè l’aggressore, ed è giusto che sia così. Ricordiamo che fino al 24 febbraio l’Italia, i Paesi europei e tutti i nostri partner abbiamo cercato con tutte le nostre forze di trovare una soluzione diplomatica, ma la notte del 24 febbraio Putin ha deciso di aggredire l’Ucraina e questo è un fatto storico incontrovertibile”. “Continueremo a lavorare per la pace e per un’escalation ...