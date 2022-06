Di Maio “Impegnati per attrarre investimenti esteri” (Di lunedì 6 giugno 2022) Napoli– “In Campania, visitando le aziende Dema S.p.A., Sicamel S.p.A. e Titegarh Firema, sono stato a contatto con importanti realtà produttive e imprenditoriali del territorio, che vanno sostenute perchè creano opportunità e posti di lavoro. Soprattutto al Sud, gioiello dell’Italia. Così come va sostenuto chi vuole investire nel nostro Paese. Come Governo ci stiamo impegnando per attrarre maggiori investimenti esteri, e affinchè ciò avvenga è fondamentale lavorare in sinergia con la Regione, i Comuni e tutti gli enti del territorio”. Lo scrive su Facebook il ministro degli esteri Luigi Di Maio. “Con un efficace coordinamento tra Istituzioni continuiamo a sfruttare al meglio le risorse del Pnrr per digitalizzare, innovare e sburocratizzare il Paese, così da renderlo sempre più attrattivo. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 6 giugno 2022) Napoli– “In Campania, visitando le aziende Dema S.p.A., Sicamel S.p.A. e Titegarh Firema, sono stato a contatto con importanti realtà produttive e imprenditoriali del territorio, che vanno sostenute perchè creano opportunità e posti di lavoro. Soprattutto al Sud, gioiello dell’Italia. Così come va sostenuto chi vuole investire nel nostro Paese. Come Governo ci stiamo impegnando permaggiori, e affinchè ciò avvenga è fondamentale lavorare in sinergia con la Regione, i Comuni e tutti gli enti del territorio”. Lo scrive su Facebook il ministro degliLuigi Di. “Con un efficace coordinamento tra Istituzioni continuiamo a sfruttare al meglio le risorse del Pnrr per digitalizzare, innovare e sburocratizzare il Paese, così da renderlo sempre più attrattivo. ...

Advertising

quotidianodirg : Napoli– “In Campania, visitando le aziende Dema S.p.A., Sicamel S.p.A. e Titegarh Firema, sono stato a contatto con… - ottopagine : Di Maio: 'Impegnati per attrarre investimenti esteri' - infoitinterno : Di Maio “Impegnati per attrarre investimenti esteri” - messina_oggi : Di Maio “Impegnati per attrarre investimenti esteri”NAPOLI (ITALPRESS) - 'In Campania, visitando le aziende Dema S.… - cagliarilivemag : Di Maio “Impegnati per attrarre investimenti esteri” -