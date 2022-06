Di Maio: “E’ inaccettabile che la Russia dia lezioni di libertà all’Italia, lì chi protesta viene arrestato” (Di lunedì 6 giugno 2022) “Qui siamo in un Paese libero, dove i media stanno raccontando la guerra, e stanno raccontando che la Russia è l’aggressore, ed è giusto che sia così. Ricordiamo che fino al 24 febbraio l’Italia, i Paesi europei e tutti i nostri partner abbiamo cercato con tutte le nostre forze di trovare una soluzione diplomatica, ma la notte del 24 febbraio Putin ha deciso di aggredire l’Ucraina e questo è un fatto storico incontrovertibile“. Così oggi il ministro Di Maio, intervenendo nell’ambito di un dibattito tenuto a Napoli. Del resto, hanno giustamente destato soprattutto rabbia, sia le frasi pronunciate ieri sera nel corso dell’intervista che Giletti (su La7), ha dedicato a Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov che, soprattutto quanto sostiene l’ambasciata russa in Italia, secondo cui nel nostro paese sarebbe vi sarebbe in ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 giugno 2022) “Qui siamo in un Paese libero, dove i media stanno raccontando la guerra, e stanno raccontando che laè l’aggressore, ed è giusto che sia così. Ricordiamo che fino al 24 febbraio l’Italia, i Paesi europei e tutti i nostri partner abbiamo cercato con tutte le nostre forze di trovare una soluzione diplomatica, ma la notte del 24 febbraio Putin ha deciso di aggredire l’Ucraina e questo è un fatto storico incontrovertibile“. Così oggi il ministro Di, intervenendo nell’ambito di un dibattito tenuto a Napoli. Del resto, hanno giustamente destato soprattutto rabbia, sia le frasi pronunciate ieri sera nel corso dell’intervista che Giletti (su La7), ha dedicato a Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov che, soprattutto quanto sostiene l’ambasciata russa in Italia, secondo cui nel nostro paese sarebbe vi sarebbe in ...

Advertising

italiaserait : Di Maio: “E’ inaccettabile che la Russia dia lezioni di libertà all’Italia, lì chi protesta contro la guerra viene… - a_lambardi : @Adnkronos Inaccettabile è avere un burattino ignorante come Di Maio al Ministero degli Esteri. Povera Italia - AnnaMaritati : @Adnkronos L'ambasciata ha ragione. Of Maio, invece, deve tacere: ogni volta che apre bocca combina disastri. E que… - airone555 : RT @Tiziana_Drago: È inaccettabile, oltre che grave, che in acque internazionali due nostre imbarcazioni siano state oggetto di attacchi di… - GiorgiaPremier : RT @Tiziana_Drago: È inaccettabile, oltre che grave, che in acque internazionali due nostre imbarcazioni siano state oggetto di attacchi di… -