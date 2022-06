Di cosa si parlerà nella plenaria del Parlamento europeo dal 6 al 9 giugno (Di lunedì 6 giugno 2022) Dal 6 al 9 giugno il Parlamento europeo si riunisce in sessione plenaria a Strasburgo, con un’attenzione particolare alle questioni ambientali e alla guerra in Ucraina, due temi che necessitano risposte forti e inequivocabili e rapide. Mercoledì infatti gli eurodeputati discuteranno e voteranno sul pacchetto legislativo per combattere il cambiamento climatico con la riduzione drastica delle emissioni, e tutelare cittadini e posti di lavoro. Sono le otto misure del “Fit for 55 nel 2030”. Ci saranno due sessioni di voto alle 12.30 e alle 17.00, a seguito del dibattito di martedì. Fit for 55 è il piano europeo per ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GHG) di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in linea con la legge europea ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 giugno 2022) Dal 6 al 9ilsi riunisce in sessionea Strasburgo, con un’attenzione particolare alle questioni ambientali e alla guerra in Ucraina, due temi che necessitano risposte forti e inequivocabili e rapide. Mercoledì infatti gli eurodeputati discuteranno e voteranno sul pacchetto legislativo per combattere il cambiamento climatico con la riduzione drastica delle emissioni, e tutelare cittadini e posti di lavoro. Sono le otto misure del “Fit for 55 nel 2030”. Ci saranno due sessioni di voto alle 12.30 e alle 17.00, a seguito del dibattito di martedì. Fit for 55 è il pianoper ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GHG) di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in linea con la legge europea ...

