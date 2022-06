Deulofeu vicino al Napoli, c’è la conferma da Sky: “De Laurentiis può sbloccare la trattativa” (Di lunedì 6 giugno 2022) In casa Napoli la notizia che tiene banco è sicuramente quella relativa alla richiesta economica fatta da Dries Mertens al Napoli per rinnovare il proprio contratto. Le cifre che sono trapelate sono certamente fuori dalla portata degli azzurri che quindi si guardano attorno per trovare un possibile sostituto. Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images) Il nome che negli ultimi giorni è stato accostato più volte agli azzurri, è quello di Gerard Deulofeu. L’attaccante spagnolo ha disputato una stagione straordinaria con la maglia dell’Udinese che lo ha reso l’obiettivo primario per l’attacco azzurro. I numeri del classe ’94 sono sontuosi; Deulofeu ha collezionato 13 reti e 5 assist in 34 presenze. La trattativa per portare Deulofeu in maglia ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 giugno 2022) In casala notizia che tiene banco è sicuramente quella relativa alla richiesta economica fatta da Dries Mertens alper rinnovare il proprio contratto. Le cifre che sono trapelate sono certamente fuori dalla portata degli azzurri che quindi si guardano attorno per trovare un possibile sostituto. Calciomercato(Getty Images) Il nome che negli ultimi giorni è stato accostato più volte agli azzurri, è quello di Gerard. L’attaccante spagnolo ha disputato una stagione straordinaria con la maglia dell’Udinese che lo ha reso l’obiettivo primario per l’attacco azzurro. I numeri del classe ’94 sono sontuosi;ha collezionato 13 reti e 5 assist in 34 presenze. Laper portarein maglia ...

Advertising

infoitsport : KISS KISS - Deulofeu è più vicino. Il Napoli ha bloccato un altro calciatore - Giustiziere1926 : @danydnapoli97 Credo che vicino ad un 2000,nelle rotazioni uno come Deulofeu (o similare) per età carisma ecc sia imprescindibile. - Franciwinwar : @CozzAndrea Mi sembra arrogante e presuntuoso come Luca di bezos. Lui non risulta deulofeu vicino al napoli sta a v… - infoitsport : Napoli-Deulofeu, affare più vicino. L'offerta degli azzurri è salita a 18 milioni - Salvato95551627 : RT @ContropiedeA: Per Gerard Deulofeu raggiunto l'accordo di un quadriennale 2.5 milioni di euro netti a stagione. Servirà ora quello con… -