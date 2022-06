Denny Mendez | ve la ricordate? Ha “abbandonato” l’Italia per stare con un pezzo grosso di Hollywood

Leggi su esclusiva

(Di lunedì 6 giugno 2022), ve la? Oggi la sua vita è completamente rivoluzionata, e non è la persona più famosa a casa sua nonostante il suo grande passato nel mondo dello psettacolo.Andreinade la Rosa. Non vi dice niente questo nome? Beh, forsevi dirà qualcosa in più. Lei, nata a Santo Domingo il 20 luglio 1978, attrice ed ex modella dominicana. Ha legato una più che buona parte della sua vita al(Web source)Nel 1996, infatti, è stata eletta Miss Italia, la prima ed unica ad avercela fatta pur non essendo di origini italiane. La sua storia, che coincide con l’arrivare sulla penisola partendo letteralmente dall’altra parte del mondo, inizia alla fine degli anni ’80. Nel ...