Dall’Isola dei famosi al matrimonio: Beatrice Marchetti si è sposata in Grecia (Di lunedì 6 giugno 2022) Un’ex naufraga si è sposata, è Beatrice Marchetti, la bellissima modella che ha partecipato alla scorsa edizione dell’Isola dei famosi. Un matrimonio per niente pubblicizzato quello tra Beatrice Marchetti e il suo compagno, entrambi hanno sempre mantenuto un profilo basso, hanno sempre protetto la loro storia d’amore in ogni modo, evitando di esporsi troppo, evitando di dire troppo. E’ dal profilo social della sposa che arrivano gli scatti del loro giorno più bello. Beatrice continua ad essere molto riservata, il giorno del matrimonio, sabato 4 giugno 2022, ha postato solo l’immagine della chiesa. Si sono sposati in Grecia, lontani dal gossip, lontani da tutti. Alle nozze hanno voluto parenti e amici e pochi vip. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 giugno 2022) Un’ex naufraga si è, è, la bellissima modella che ha partecipato alla scorsa edizione dell’Isola dei. Unper niente pubblicizzato quello trae il suo compagno, entrambi hanno sempre mantenuto un profilo basso, hanno sempre protetto la loro storia d’amore in ogni modo, evitando di esporsi troppo, evitando di dire troppo. E’ dal profilo social della sposa che arrivano gli scatti del loro giorno più bello.continua ad essere molto riservata, il giorno del, sabato 4 giugno 2022, ha postato solo l’immagine della chiesa. Si sono sposati in, lontani dal gossip, lontani da tutti. Alle nozze hanno voluto parenti e amici e pochi vip. ...

