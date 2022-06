Dall'Argentina: 3 club di Serie A stanno trattando Senesi (Di lunedì 6 giugno 2022) Inter, Roma e Napoli sono i 3 club italiani che, secondo quanto riportato da TyC Sports in Argentina, stanno trattando con l'entourage del... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) Inter, Roma e Napoli sono i 3italiani che, secondo quanto riportato da TyC Sports incon l'entourage del...

Advertising

pisto_gol : Nel calcio, come nella vita, le sconfitte sono più delle vittorie. Per questo è importante COME si vince e COME si… - _Morik92_ : Caro #Mancini, altro che ripescaggio! Prova indegna della nazionale, surclassati e pure scherzati dall'Argentina. A… - RubertiSimone : @michelebruno4 @juventina____ Credi veramente che se andasse in una squadra anche di serie b argentina perderebbe i… - ilgiornale : Ci sono due simboliche analogie tra la prima fase di Mancini ct e la seconda fase, coincisa da una parte con la sco… - sportface2016 : Dall'Argentina: 'Rissa tra #Richarlison e #Vinicius'. Ma era una finta -