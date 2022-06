Cuadrado Inter, nerazzurri interessati alla situazione del colombiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Cuadrado Inter, Marotta alla finestra per l’esterno colombiano che potrebbe lasciare la Juve. Le ultimissime Come riportato da Gazzetta.it, il rinnovo automatico (scattato dopo la 40esima presenza stagionale) non protegge Juan Cuadrado da un eventuale addio dalla Juve. Il colombiano percepisce 5 milioni di euro netti a stagione, cifra che il club vuole ritoccare al ribassp. Arrivasse un’offerta la Juventus potrebbe liberarsi di un peso simile. L’Inter è alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022), Marottafinestra per l’esternoche potrebbe lasciare la Juve. Le ultimissime Come riportato da Gazzetta.it, il rinnovo automatico (scattato dopo la 40esima presenza stagionale) non protegge Juanda un eventuale addio dJuve. Ilpercepisce 5 milioni di euro netti a stagione, cifra che il club vuole ritoccare al ribassp. Arrivasse un’offerta la Juventus potrebbe liberarsi di un peso simile. L’finestra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Cuadrado, sul rinnovo parti distanti. E l’Inter aspetta... #calciomercato - miami216 : RT @it_inter: #Marotta da tempo è un estimatore di #Cuadrado, l'Inter è alla finestra GDS - marcoferrettix : @atta1908 Se Cuadrado dovesse venire all Inter giocheremo sempre in 10: Contro la Juve è proibito usare i cartellini ... - dayfootball1981 : @PaoloAnibaldi @Alessan03169940 ?????? Diciamo che Cuadrado all'Inter non é il migliore, ma é un giocatore a fine carr… - giovaeffe : RT @brozovismo: Cuadrado all’Inter e do fuoco alla pinetina -