Cuadrado | è lite con la Juventus La Roma ci pensa

(Di lunedì 6 giugno 2022) Juane i bianconeri sarebbero in rotta di collisione a causa del rinnovo. Laosserva speranzosa Starebbe puntando i piedi Juan. Il calciatore colombiano, infatti, starebbe rifiutando il rinnovo di contratto con i bianconeri. Lavorrebbe spalmare il suo ingaggio dopo il rinnovo automatico fino al 2023, per evitare di pagare L'articolo

Advertising

ZonaBianconeri : RT @MCalcioNews: Juventus, lite con Cuadrado: addio improvviso, scelti nuova squadra e sostituto - MCalcioNews : Juventus, lite con Cuadrado: addio improvviso, scelti nuova squadra e sostituto - infoitsport : Juventus, lite con Cuadrado: è addio, resta in Serie A -

Ancora unatra Allegri - Lautaro Martinez e Farris con Valeri che non può far altro che ... Perin, Danilo (41' Morata), de Ligt, Chiellini (84' Arthur), Alex Sandro,, Zakaria (68' ...Ma alla vigilia della Salernitana ha fatto rumore soprattutto la presuntatra Allegri e Dybala e. In conferenza stampa, il tecnico bianconero ha chiarito così l'episodio: 'I giocatori ...Starebbe puntando i piedi Juan Cuadrado. Il calciatore colombiano, infatti, starebbe rifiutando il rinnovo di contratto con i bianconeri. La Juventus vorrebbe spalmare il suo ingaggio dopo il rinnovo ...