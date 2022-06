Crotone: spiagge sicure per tutti con i cani da salvataggio, così ha deciso l’Amministrazione comunale (Di lunedì 6 giugno 2022) Il caldo è arrivato (i gradi segnalati dalla colonnina di mercurio in questo periodo sono oltre la normale media stagionale), il mare pulito anche (le bandiere blu interessano diverse zone della provincia di Crotone), ottime spiagge e Lidi attrezzati lungo la costa. Bene anche alcuni tratti di spiagge libere per quei cittadini che preferiscono frequentare il mare in maniera itinerante. Mare e spiagge per qualsiasi esigenza lungo la costa Crotonese. tutti potranno frequentare il mare nella massima sicurezza grazie alla presenza di cani da salvataggio voluti dall’Amministrazione comunale. Il migliore amico dell’uomo per la sicurezza delle spiagge libere. Il sindaco Voce ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 6 giugno 2022) Il caldo è arrivato (i gradi segnalati dalla colonnina di mercurio in questo periodo sono oltre la normale media stagionale), il mare pulito anche (le bandiere blu interessano diverse zone della provincia di), ottimee Lidi attrezzati lungo la costa. Bene anche alcuni tratti dilibere per quei cittadini che preferiscono frequentare il mare in maniera itinerante. Mare eper qualsiasi esigenza lungo la costase.potranno frequentare il mare nella massimazza grazie alla presenza didavoluti dal. Il migliore amico dell’uomo per lazza dellelibere. Il sindaco Voce ...

