Croazia-Francia, le formazioni ufficiali: Bleus con tante novità (Di lunedì 6 giugno 2022) Entrambe sconfitte nella prima giornata del gruppo 1 Lega A, è tempo di riscatto per Croazia e Francia che cercano i primi punti nella nuova edizione di Nations League (di seguito le formazioni ufficiali). Tre giorni fa, gli slavi hanno perso clamorosamente 0-3 in casa contro l’Austria allenata dal nuovo ct Ralf Rangnick, fresco di addio al Manchester United. I biancorossi si sono imposti nettamente grazie alle reti di Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch e Marcel Sabitzer. Con questa sconfitta, i ‘Kockasti’ hanno interrotto una serie positiva di nove partite: l’ultimo ko risaliva ai quarti di Euro 2021 contro la Spagna. A novembre, la Croazia sarà impegnata per la Coppa del Mondo in Qatar dove nel gruppo F affronterà Belgio, Canada e Marocco. Un girone non così proibitivo sulla carta, ma che può ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 6 giugno 2022) Entrambe sconfitte nella prima giornata del gruppo 1 Lega A, è tempo di riscatto perche cercano i primi punti nella nuova edizione di Nations League (di seguito le). Tre giorni fa, gli slavi hanno perso clamorosamente 0-3 in casa contro l’Austria allenata dal nuovo ct Ralf Rangnick, fresco di addio al Manchester United. I biancorossi si sono imposti nettamente grazie alle reti di Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch e Marcel Sabitzer. Con questa sconfitta, i ‘Kockasti’ hanno interrotto una serie positiva di nove partite: l’ultimo ko risaliva ai quarti di Euro 2021 contro la Spagna. A novembre, lasarà impegnata per la Coppa del Mondo in Qatar dove nel gruppo F affronterà Belgio, Canada e Marocco. Un girone non così proibitivo sulla carta, ma che può ...

