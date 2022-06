Cristante fondamentale per Mou, la Roma lo blinda per allontanare le big (Di lunedì 6 giugno 2022) 49 presenze in una stagione sono un attestato di stima piuttosto importante. Bastano i numeri per capire il ruolo fondamentale che Bryan Cristante... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) 49 presenze in una stagione sono un attestato di stima piuttosto importante. Bastano i numeri per capire il ruoloche Bryan...

Advertising

Monsieur_Mehdi : RT @cmdotcom: #Cristante fondamentale per #Mourinho, la #Roma lo blinda per allontanare le big - cmdotcom : #Cristante fondamentale per #Mourinho, la #Roma lo blinda per allontanare le big - giampodda : @ExiledRomanista @LoDrastico @RiccardoFerraz6 Mou parla rispondendo, ad una domanda sul perché avesse messo Ibanez… - gizzo97 : Perfetto qui. La presenza di Cristante quest'anno è stata fondamentale quasi al pari di Abraham e Pellegrini. Per m… - ErCardinale : @brrroppi1797 Cristante ha avuto dei momenti di buio, è oggettivo, soprattutto l’anno con Di Francesco e un po’ con… -