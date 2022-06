Crisi del cibo imminente, l’allarme della Fao: «750 mila persone verso morte per fame». Il report sulle zone a rischio (Di lunedì 6 giugno 2022) «750 mila persone stanno andando incontro a inedia e morte». Lo rivela un nuovo rapporto di due organi dell’Onu: la Fao (Food and Agriculture Organization) e del Wfp (World Food Programme), che indica come cause principali del rischio «conflitti, condizioni meteorologiche estreme, shock economici, impatti persistenti del Covid-19 e gli effetti a catena della guerra in Ucraina». Vengono prese in esame 20 aree, sei delle quali sono a rischio estremo. «Le condizioni ora sono molto peggiori rispetto alla primavera araba del 2011 – scrivono le agenzie del rapporto – e alla Crisi dei prezzi alimentari del 2007-2008, quando 48 paesi sono stati scossi da disordini politici, rivolte e proteste». Le cause: cambiamento climatico, Covid-19 e guerra in Ucraina Il rapporto fa ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) «750stanno andando incontro a inedia e». Lo rivela un nuovo rapporto di due organi dell’Onu: la Fao (Food and Agriculture Organization) e del Wfp (World Food Programme), che indica come cause principali del«conflitti, condizioni meteorologiche estreme, shock economici, impatti persistenti del Covid-19 e gli effetti a catenaguerra in Ucraina». Vengono prese in esame 20 aree, sei delle quali sono aestremo. «Le condizioni ora sono molto peggiori rispetto alla primavera araba del 2011 – scrivono le agenzie del rapporto – e alladei prezzi alimentari del 2007-2008, quando 48 paesi sono stati scossi da disordini politici, rivolte e proteste». Le cause: cambiamento climatico, Covid-19 e guerra in Ucraina Il rapporto fa ...

Advertising

reportrai3 : Con la crisi del grano per l’invasione dell’Ucraina, Paese tra i maggiori produttori al mondo, sono aumentati i pre… - _Nico_Piro_ : #2giugno da quando è cominciata la crisi #ucraina si parla spesso a sproposito di crimini di guerra. Nella maggior… - reportrai3 : ??Cosa vedrete nella prossima puntata di Report: parleremo della crisi del grano a seguito del conflitto Russia-Ucra… - 1950Elda : RT @Camillamariani4: Non voglio offendere nessuno,ma tra quelli che credono alla crisi del grano, qualcuno ha mai lavorato? Non sapete che… - g_natalizia : ????????Domattina alle 7.45 con Chiara Placenti su @inblu2000it commenterò gli equilibri sul terreno in #Ucraina, le ev… -