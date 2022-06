Crescere i figli in Italia costa troppo rispetto ai salari che abbiamo

(Di lunedì 6 giugno 2022) Secondo Moneyfarm, in media in un anno si spendono 7mila euro. Senza reti di protezione, politiche per la famiglia e forme di sostegno, ci si chiede come qualcuno possa ancora fare polemica sulla denatalità

Secondo Moneyfarm, infatti, crescere un figlio fino ai 18 anni comporta una spesa che si aggira intorno ai 139.500 euro (oltre 7mila euro all'anno). È questa la stima di Moneyfarm, società internazionale di investimento. L'onere economico rappresenta uno dei motivi per cui in Italia sempre meno famiglie scelgono di avere figli.