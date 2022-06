Crédit Agricole e Valtellina insieme per sostenere la filiera dell’energia elettrica (Di lunedì 6 giugno 2022) Bergamo. Crédit Agricole Italia ha sottoscritto un accordo di filiera con Valtellina Spa, azienda specializzata nella costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, che vede la sua adesione alla piattaforma di Supply Chain Finance del Gruppo, con l’attivazione del servizio di Confirming. Una soluzione che, grazie al supporto creditizio garantito dalla Banca, consente a Valtellina Spa di implementare la gestione del capitale circolante tra Capofiliera e Fornitori. Crédit Agricole Italia sostiene infatti i Fornitori dell’azienda nella cessione di crediti commerciali derivanti da fatture vantate nei confronti del Capofiliera, beneficiando dello standing creditizio del ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 giugno 2022) Bergamo.Italia ha sottoscritto un accordo diconSpa, azienda specializzata nella costruzione di opere di pubblica utilità per l’energiae le telecomunicazioni, che vede la sua adesione alla piattaforma di Supply Chain Finance del Gruppo, con l’attivazione del servizio di Confirming. Una soluzione che, grazie al supporto creditizio garantito dalla Banca, consente aSpa di implementare la gestione del capitale circolante tra Capoe Fornitori.Italia sostiene infatti i Fornitori dell’azienda nella cessione di crediti commerciali derivanti da fatture vantate nei confronti del Capo, beneficiando dello standing creditizio del ...

