Covid nel Lazio oggi: 1.369 contagiati. D'Amato: 'Attenzione alla variante portoghese' (Di lunedì 6 giugno 2022) Serve la mascherina nei negozi? Ecco i posti dove è obbligatoria Roma, 6 giugno 2022 - Curva dei contagi in calo, ma D'Amato avverte sui pericoli della nuova variante Omicron 5 . "Senza vaccini ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Serve la mascherina nei negozi? Ecco i posti dove è obbligatoria Roma, 6 giugno 2022 - Curva dei contagi in calo, ma D'avverte sui pericoli della nuovaOmicron 5 . "Senza vaccini ...

Advertising

amnestyitalia : #BuoneNotizie Il 31 maggio il governo ha posto fine al sistema di 'quarantena offshore', istituito nel 2020 nell'am… - MinisteroSalute : I richiami del vaccino anti Covid-19 sono efficaci nel prevenire i casi di malattia severa. La quarta dose è raccom… - NackaSkoglund89 : @stevevicrn @marifcinter Nel 2017 quando giocammo con Icardi Eder e Karamoh attaccanti c'era il covid delle mosche - mefisto44833673 : @borghi_claudio è arrivato il momento di alzare la voce,il covid è finito da mesi ormai in tutto il mondo,e l influ… - TheRipper1899 : @NandoPiscopo1 Nel 20/21 ha saltato 11 partite di cui 3 per covid e 3 per una lussazione al gomito per essere cadut… -