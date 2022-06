Covid | nel bollettino del lunedì solo 28 positivi a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ventotto casi in provincia di, segnalati neldi6 giugno. In totale, sono 893 in Lombardia a fronte di 9.983 tamponi. Negli ospedali lombardi scendono ancora i ricoverati nelle terapie intensive (-3), ma aumentano nei reparti (+9). Sono 13 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 9.983, totale complessivo: 37.893.626 – i nuovi casi: 893 – in terapia intensiva: 31 (-3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 485 (+9) – i decessi, totale complessivo: 40.601 (+13) I nuovi casi per provincia: Milano: 342 di cui 192 a Milano città;: 28; Brescia: 140; Como: 40; Cremona: 28; Lecco: 14; Lodi: 9; Mantova: 27; Monza e Brianza: 92; Pavia: 58; Sondrio: 6; Varese: 57.