Covid, 8.512 nuovi casi nelle ultime 24 ore. 70 decessi (Di lunedì 6 giugno 2022) Sono 8.512 i contagiati da Sars - Cov - 2 nelle ultime 24 ore. Lo evidenzia il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 70 i decessi. I guariti sono 18.625. Nel conteggio entrate e uscite si ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) Sono 8.512 i contagiati da Sars - Cov - 224 ore. Lo evidenzia il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 70 i. I guariti sono 18.625. Nel conteggio entrate e uscite si ...

Advertising

bettadigiulio : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 8.512 positivi e 70 vittime. Eseguiti 75.010 tamponi, il tasso di positività sale al 20%… - folucar : RT @QSanit: #Covid. Oggi 8.512 nuovi casi e 70 decessi. Contagi in salita rispetto a 7 giorni fa. Totale morti da inizio pandemia supera i… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 8.512 positivi e 70 vittime. Eseguiti 75.010 tamponi, il tasso di positività sale… - folucar : RT @RaiNews: Sono 8.512 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 15.082 di ieri e soprattutto i 7.537 di luned… - ninda1952 : RT @RaiNews: Sono 8.512 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 15.082 di ieri e soprattutto i 7.537 di luned… -