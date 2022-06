Covid-19, rallenta il calo dei nuovi contagi. Giù i morti: -34,6% (Di lunedì 6 giugno 2022) Prosegue, ma rallenta, la discesa dei nuovi contagi Covid in Italia mentre fa un balzo al ribasso il numero delle vittime. È quanto emerge dall'analisi dei bollettini quotidiani del Ministero della Salute della passata settimana 30 maggio-5 giugno 2022.Sono stati in totale 114.426, secondo i bollettini, i nuovi casi negli ultimi 7 giorni: -14,74% rispetto ai 134.202 casi del 23-29 maggio (19.776 casi in meno). Un calo che conferma la discesa dei contagi, ma che rallenta rispetto alle settimane precedenti: il 16-22 maggio aveva segnato -27,02% sul 9-15 maggio, il 23-29 maggio aveva registrato -28,29%. Nella settimana 30 maggio-5 giugno il calo dei decessi si fa invece più sostenuto: 380 totali i morti, -34,6% sui 581 ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 6 giugno 2022) Prosegue, ma, la discesa deiin Italia mentre fa un balzo al ribasso il numero delle vittime. È quanto emerge dall'analisi dei bollettini quotidiani del Ministero della Salute della passata settimana 30 maggio-5 giugno 2022.Sono stati in totale 114.426, secondo i bollettini, icasi negli ultimi 7 giorni: -14,74% rispetto ai 134.202 casi del 23-29 maggio (19.776 casi in meno). Unche conferma la discesa dei, ma cherispetto alle settimane precedenti: il 16-22 maggio aveva segnato -27,02% sul 9-15 maggio, il 23-29 maggio aveva registrato -28,29%. Nella settimana 30 maggio-5 giugno ildei decessi si fa invece più sostenuto: 380 totali i, -34,6% sui 581 ...

