“Cotto di lei”. Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni confessa: in Honduras c’era amore (Di lunedì 6 giugno 2022) Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis: dopo settimane il figlio di Carmen Di Pietro trona a parlare della sua esperienza in Honduras. Ospite di Casa Chi ha raccontato tanti dettagli partendo da una certezza granitica: lui l’Isola dei Famosi la rifarebbe senza pensarci. Una decisione su cui pesa l’affetto che il pubblico gli ha riservato. “Un po’ me lo immaginavo che sarei piaciuto, perché non ero di questo mondo, in me vedevano un ragazzo un po’ puro, nuovo, ma non così tanto. Una volta uscito ho avuto un riscontro positivissimo. Ero terrorizzato che per la mia scelta magari mi attaccavano invece no, ho avuto un bel riscontro”. “Leggo sui social che mi stanno sostenendo e questo era importantissimo. No, non sono pentito della scelta. Lì è tutto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)deie Maria Laura De Vitis: dopo settimane il figlio di Carmen Di Pietro trona a parlare della sua esperienza in. Ospite di Casa Chi ha raccontato tanti dettagli partendo da una certezza granitica: lui l’deila rifarebbe senza pensarci. Una decisione su cui pesa l’affetto che il pubblico gli ha riservato. “Un po’ me lo immaginavo che sarei piaciuto, perché non ero di questo mondo, in me vedevano un ragazzo un po’ puro, nuovo, ma non così tanto. Una volta uscito ho avuto un riscontro positivissimo. Ero terrorizzato che per la mia scelta magari mi attaccavano invece no, ho avuto un bel riscontro”. “Leggo sui social che mi stanno sostenendo e questo era importantissimo. No, non sono pentito della scelta. Lì è tutto ...

Advertising

AntoViscido : @Mari0906_ Ovviamente non dico innamorato o cotto eh, però magari in quarantena mentre guardava la diretta avrà pen… - giulyart : @stefanotax Sicuramente avrà fatto così, ma mi ha commosso vederlo stare insieme alla nonna, sfiorarle la mano con… - Stchiassai : @Simo_Celeste Di lei già so cotto - 91flxsh : NO RAGA VOI NON CAPITE QUANTO È BELLA E QUANTO IO SIA COTTO DI LEI MARODJEIWKTHEUEJRBR - Danicon8S : @Luciagold98 ??????Comunque secondo me lui ne era già cotto prima di entrare,sapeva che lei era speciale!!!?Poteva be… -