CorSport: il Napoli ha offerto a Ospina un biennale a 2,2 milioni, il colombiano ne vuole 3 (Di lunedì 6 giugno 2022) Si avvicina il limite imposto dal Napoli a Ospina per avere una sua risposta in merito all’offerta di rinnovo. Il club gli ha proposto un prolungamento di 2 anni a 2,2, milioni, scrive il Corriere dello Sport, il colombiano ne vuole 3. Dalla sua decisione dipende il futuro di Meret. Sembrano allontanarsi le sirene di Real Madrid e Villareal. “C’è stato un momento, marzo scorso, in cui Ospina ha sentito echi dalla casa Real Madrid: poi le comunicazioni, o anche gli spifferi, si sono momentaneamente interrotti; s’è avvertito il fruscio del Villareal, ma è stato un attimo, e comunque la tentazione di rimettersi in gioco è rimasta viva”. Ospina riflette. “Mentre il Napoli è impaziente: l’offerta, due milioni e duecentomila euro, per il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022) Si avvicina il limite imposto dalper avere una sua risposta in merito all’offerta di rinnovo. Il club gli ha proposto un prolungamento di 2 anni a 2,2,, scrive il Corriere dello Sport, ilne3. Dalla sua decisione dipende il futuro di Meret. Sembrano allontanarsi le sirene di Real Madrid e Villareal. “C’è stato un momento, marzo scorso, in cuiha sentito echi dalla casa Real Madrid: poi le comunicazioni, o anche gli spifferi, si sono momentaneamente interrotti; s’è avvertito il fruscio del Villareal, ma è stato un attimo, e comunque la tentazione di rimettersi in gioco è rimasta viva”.riflette. “Mentre ilè impaziente: l’offerta, duee duecentomila euro, per il ...

Advertising

napolista : CorSport: il Napoli ha offerto a #Ospina un biennale a 2,2 milioni, il colombiano ne vuole 3 Si avvicina il giorno… - napolista : CorSport: il Napoli pensa a Soler del Valencia per sostituire Fabian in caso di addio Ex esterno, ora gioca in med… - napolista : CorSport: il Napoli alza l’offerta per #Deulofeu a 18 milioni, potrebbero bastare La richiesta dell’Udinese era di… - salvione : 'Il Napoli ha l'accordo con Deulofeu, ma c'è distanza con l'Udinese' - TUTTOJUVE_COM : Corsport - Napoli in pole per Bernardeschi -

CorSport: il Napoli alza l'offerta per Deulofeu a 18 milioni, potrebbero bastare ... Gerard Deulofeu Il Corriere dello Sport dà qualche aggiornamento sulla trattativa tra Napoli e Udinese per Deulofeu . Il club di De Laurentiis ha alzato l'offerta a 18 milioni, potrebbero bastare. CorSport: Stroppa vuole Ounas al Monza Con il Napoli, quest'anno, Ounas ha giocato 21 partite tra campionato e coppa, per un totale di 439 minuti. Al suo attivo 2 gol. L'interesse del Monza è stato confermato dal direttore sportivo del ... Tutto Juve Corsport - Napoli in pole per Bernardeschi Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è la squadra in pole per ingaggiare a zero Federico Bernardeschi. Il club ADL ha offerto un quadriennale con opzione per il quinto anno, ... Salvione (Corsport): "Pjanic non è una soluzione per il Napoli" A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore della versione digitale ... ... Gerard Deulofeu Il Corriere dello Sport dà qualche aggiornamento sulla trattativa trae Udinese per Deulofeu . Il club di De Laurentiis ha alzato l'offerta a 18 milioni, potrebbero bastare.Con il, quest'anno, Ounas ha giocato 21 partite tra campionato e coppa, per un totale di 439 minuti. Al suo attivo 2 gol. L'interesse del Monza è stato confermato dal direttore sportivo del ... Corsport - Napoli in pole per Bernardeschi Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è la squadra in pole per ingaggiare a zero Federico Bernardeschi. Il club ADL ha offerto un quadriennale con opzione per il quinto anno, ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore della versione digitale ...