Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 giugno: 15.082 nuovi casi, i morti sono 27 (Di lunedì 6 giugno 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 15.082 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 22.527. I tamponi effettuati sono 123.699 (ieri 188.996). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 12,2% (ieri era all'11,9%). sono 27 i morti (compresi alcuni riconteggi), stabili i posti letto occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 5 giugno (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 218, con 18 ...

