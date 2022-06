Coppa Italia padel: i risultati finali (Di lunedì 6 giugno 2022) Conclusa la seconda edizione della Coppa Italia FIT TPRA by Noberasco: sui campi del MarePineta Sporting Club trionfano CC Aniene al maschile e K padel al femminile Leggi su federtennis (Di lunedì 6 giugno 2022) Conclusa la seconda edizione dellaFIT TPRA by Noberasco: sui campi del MarePineta Sporting Club trionfano CC Aniene al maschile e Kal femminile

