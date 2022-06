Contrasto agli incendi, Monreale cerca associazione di protezione civile, previsto rimborso spese (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Comune di Monreale si attiva nel Contrasto agli incendi e si rivolge anche alle associazioni di volontariato di protezione civile interessate a svolgere servizio antincendio ad alto rischio, attività di sorveglianza e avvistamento. È stata presentata la manifestazione di interesse da parte del comune, rivolta ad associazioni abilitate a questa tipologia di servizio. Più nello specifico, gli operatori volontari di protezione civile dovranno assistere la popolazione, supportare i vigili del fuoco, il corpo regionale forestale, l’ufficio comunale di protezione civile, e dovranno svolgere attività di pattugliamento delle aree a rischio, interventi sul fuoco in occasione di incendi di ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Comune disi attiva nele si rivolge anche alle associazioni di volontariato diinteressate a svolgere servizio anto ad alto rischio, attività di sorveglianza e avvistamento. È stata presentata la manifestazione di interesse da parte del comune, rivolta ad associazioni abilitate a questa tipologia di servizio. Più nello specifico, gli operatori volontari didovranno assistere la popolazione, supportare i vigili del fuoco, il corpo regionale forestale, l’ufficio comunale di, e dovranno svolgere attività di pattugliamento delle aree a rischio, interventi sul fuoco in occasione didi ...

