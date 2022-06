Conte (M5S): Si pensa di rimuovere il reddito di cittadinanza, dobbiamo presidiarlo (Di lunedì 6 giugno 2022) “Con una povertà dilagante e con un problema sociale così invasivo si pensa di rimuovere il reddito di cittadinanza che è di sostegno alla povertà, peraltro orientata a favorire anche l’incontro con l’occupazione. dobbiamo mantenerla, dobbiamo presidiarla: io trovo indegno che una certa politica, per fortuna non tutta, concentri gli sforzi per rimuovere questa misura assolutamente necessaria. Anzi dobbiamo lavorare per allargare il fronte, introducendo anche il salario minimo”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, giunto Palermo per la due giorni a sostegno del candidato sindaco Franco Miceli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 giugno 2022) “Con una povertà dilagante e con un problema sociale così invasivo sidiildiche è di sostegno alla povertà, peraltro orientata a favorire anche l’incontro con l’occupazione.mantenerla,presidiarla: io trovo indegno che una certa politica, per fortuna non tutta, concentri gli sforzi perquesta misura assolutamente necessaria. Anzilavorare per allargare il fronte, introducendo anche il salario minimo”. Così il leader del M5s, Giuseppe, giunto Palermo per la due giorni a sostegno del candidato sindaco Franco Miceli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

