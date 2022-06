(Di lunedì 6 giugno 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “La nostra è una politica strana. Un Paese che si ritrova sottosopra, con una povertà dilagante e un problema sociale di coesione, e si pensa diquesta misura di sostegno alla povertà orientata a favorire l'incontro con l'occupazione. Dobbiamo mantenere ildi, trovoche una certa politica concentri i suoi sforzi peruna misura di protezione assolutamente necessaria”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, in una tappa del tour a sostegno del candidato sindaco Franco Miceli. “Lavoriamo per allargare il fronte e introdurre il salario minimo, ci sono lavoratori poveri che hanno una paga da fame, siamo determinati come M5S ad apil salario minimo – ha aggiunto– ...

Advertising

nestquotidiano : Conte “Indegno provare a rimuovere il reddito di cittadinanza” - IlModeratoreWeb : Conte “Indegno provare a rimuovere il reddito di cittadinanza” - - MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – “La nostra è una politica strana. Un Paese che si ritrova sottosopra, con una povertà dilagan… - ItaliaNotizie24 : Conte “Indegno provare a rimuovere il reddito di cittadinanza” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Conte “Indegno provare a rimuovere il reddito di cittadinanza” -… -

Con una povertà dilagante e con un problema sociale così invasivo dicesi pensa di rimuovere ... Dobbiamo mantenerla, dobbiamo presidiarla: io trovoche una certa politica, per fortuna non ...Con una povertà dilagante e con un problema sociale così invasivo - dice- si pensa di ... Dobbiamo mantenerla, dobbiamo presidiarla: io trovoche una certa politica, per fortuna non tutta,...PALERMO (ITALPRESS) – “La nostra è una politica strana. Un Paese che si ritrova sottosopra, con una povertà dilagante e un problema sociale di coesione, e si pensa di rimuovere questa misura di sosteg ...Musumeci "I Siciliani grati all'Arma dei Carabinieri" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...