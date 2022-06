Confindustria allo scontro: Bonomi attacca il governo (Di lunedì 6 giugno 2022) «Ha rallentato sulle riforme, da Orlando mai una proposta». Conte: «Il Reddito non si tocca, sbaglia chi pensa che sia normale pagare 3-4 euro all’ora» Leggi su lastampa (Di lunedì 6 giugno 2022) «Ha rallentato sulle riforme, da Orlando mai una proposta». Conte: «Il Reddito non si tocca, sbaglia chi pensa che sia normale pagare 3-4 euro all’ora»

Advertising

LaStampa : Confindustria allo scontro: Bonomi attacca il governo - Frank196018 : @mercuri60654635 @PivaEdoardo Qualche migliaio di miliardi ha ciucciato la Confindustria allo Stato con la supercaz… - sole24ore : RT @economicsfest: La geopolitica mondiale dopo la guerra in Ucraina? Per Bonomi, presidente Confindustria al #FestivalEconomiaTrento “avre… - economicsfest : La geopolitica mondiale dopo la guerra in Ucraina? Per Bonomi, presidente Confindustria al #FestivalEconomiaTrento… - InfinitoIsacco : RT @AlbusLynx: @renatobrunetta @sole24ore Lei è un incompetente miracolato. L’unica cosa che sa fare è tenere i lavoratori italiani in rela… -