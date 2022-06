Concerti dell’estate 2022: Claudio Baglioni dalle Terme di Caracalla all’Arena di Verona (Di lunedì 6 giugno 2022) Claudio Baglioni sul palco del Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla nel suo concerto show “Dodici Note – TUTTI SU!”. Tre ore di spettacolo tra musica, danza e teatro, trenta brani in scaletta, su un palco speciale solitamente riservato alla lirica. Dopo le dodici repliche alle Terme di Caracalla, il tour prosegue al Teatro Greco di Siracusa, gran finale all’Arena di Verona (foto Ansa) “Ben trovati, dopo due anni. Ma ci siamo e siamo qui”: così Claudio Baglioni ha dato il “la” alla sua nuova sfida: il cantautore romano ha aperto la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla con il suo concerto show Dodici Note – TUTTI SU! Dodici le repliche alle ... Leggi su amica (Di lunedì 6 giugno 2022)sul palco del Teatro dell’Opera di Roma alledinel suo concerto show “Dodici Note – TUTTI SU!”. Tre ore di spettacolo tra musica, danza e teatro, trenta brani in scaletta, su un palco speciale solitamente riservato alla lirica. Dopo le dodici repliche alledi, il tour prosegue al Teatro Greco di Siracusa, gran finale all’Arena di(foto Ansa) “Ben trovati, dopo due anni. Ma ci siamo e siamo qui”: cosìha dato il “la” alla sua nuova sfida: il cantautore romano ha aperto la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma alledicon il suo concerto show Dodici Note – TUTTI SU! Dodici le repliche alle ...

