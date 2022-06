Cody Rhodes | “La scelta di combattere è stata unicamente mia”

(Di lunedì 6 giugno 2022) Stanotte abbiamo assistito a qualcosa di incredibile, che entrerà negli annali del wrestling. Senza esagerare troppo,ha fatto qualcosa di inaspettato, con un pettorale completamente strappato ha preso parte lo stesso all’hell in a cell contro Seth Rollins, vincendolo e rimanendo dentro la gabbia per tanti, interminabili minuti. Al termine di Hell In A Cell,ha preso il microfono per ringraziare i fan e ha spiegato perchè ha preso parte al match. “A Raw dirò di più”ci ha tenuto a precisare che la decisione di prendere parte al match èsolo sua, d’altronde con un infortunio del genere nessuno avrebbe potuto obbligarlo a salire sul ring. Queste le parole di: “Sono sicuro che spiegherò meglio tutto domani, adesso sarò molto breve. Nessuno mi ...

