CO2 da record | 50% in più rispetto all' epoca preindustriale

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) - La quantità di anidride carbonica nell'atmosfera continua ad aumentare vertiginosamente e ha superato ormai di oltre il 50% in più il livello dell'. Quantità che non si vedevano da milioni di anni, da quando la Terra era inondata dagli oceani. E' quanto emerge dai dati della National Oceanic and Atmospheric Administration statunitense, che riferisce di aver registrato nel mese di maggio una media di 421 parti per milione di anidride carbonica, mentre nell', tra il 1850 e il 1900, i livelli di CO2 erano di 280 parti per milione.