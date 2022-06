Claudio Gentile: “Gli azzurri felici di lasciare il ritiro, non c’è attaccamento alla Nazionale” (Di lunedì 6 giugno 2022) “Prima avevo molte possibilità di scegliere in Serie A, perché non c’era ancora stata l’invasione degli stranieri. Della mia Under 21 sei sono diventati campioni del mondo. La strada era quella giusta. Poi le cose sono cambiate“. Lo ha detto l’ex ct della Nazionale Under 21 Claudio Gentile a Radio anch’io sport su Radio 1. L’ex difensore campione del mondo si sofferma su presunte rinunce un po’ frettolose da parte di alcuni azzurri alla Nations League: “Sto notando che non c’è più quella voglia di indossare la maglia azzurra, che per noi era un traguardo importantissimo. Oggi vedo che molti giocatori vanno via quasi contenti di lasciare il ritiro. E’ una cosa che faccio fatica ad accettare. I giocatori devono rimpiangere quando non vengono più chiamati perché vuol ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) “Prima avevo molte possibilità di scegliere in Serie A, perché non c’era ancora stata l’invasione degli stranieri. Della mia Under 21 sei sono diventati campioni del mondo. La strada era quella giusta. Poi le cose sono cambiate“. Lo ha detto l’ex ct dellaUnder 21a Radio anch’io sport su Radio 1. L’ex difensore campione del mondo si sofferma su presunte rinunce un po’ frettolose da parte di alcuniNations League: “Sto notando che non c’è più quella voglia di indossare la maglia azzurra, che per noi era un traguardo importantissimo. Oggi vedo che molti giocatori vanno via quasi contenti diil. E’ una cosa che faccio fatica ad accettare. I giocatori devono rimpiangere quando non vengono più chiamati perché vuol ...

Advertising

sportface2016 : #Gentile: 'Gli azzurri felici di lasciare il ritiro, non c'è attaccamento alla nazionale' - BollatiManuela : @gentile_claudio @stanzaselvaggia Quale stile? - S20WON : @gentile_claudio @stanzaselvaggia Tu pensa che c'è anche chi crede sia stato male veramente. ?????????? - gsimone11 : @gentile_claudio @stanzaselvaggia Ahahah quando mai la signorina livorosa conosciuta per esser la nuora di pappalardo ha avuto stile? ?? - gentile_claudio : @stanzaselvaggia Insultarlo non per l’intervista o altro, ma per questioni di salute è quantomeno una caduta di stile… -