Ciro Ferrara | chi è l’ex moglie Paola Pallonetto | “Siamo uniti dai figli”

Paola Pallonetto è stata a lungo la moglie di Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus e del Napoli. Paola ha conosciuto Ciro quando aveva 15 anni, i due sono poi convolati a nozze e hanno avuto tre figli: Benedetta, Paolo e Giovambattista, che hanno preso parte, tutti insieme allo spot pubblicitario del budino Danone Danette. Il rapporto tra Ciro Ferrara e Paola sembrava solido e resistente e abbiamo potuto constatarlo anche quando lei ha fatto uno scherzo al marito collaborando con Le Iene, eppure, nel 2017 i due si sono separati, restando in rapporti pacifici per amore dei loro tre figli. La famiglia si è spesso riunita, soprattutto in occasione dell'arrivo del primogenito della ...

